В Facebook* и Instagram* появилась платная верификация

В социальных сетях Facebook* и Instagram*, принадлежащих корпорации Meta**, появилась возможность платного подтверждения подлинности аккаунтов. Соответствующий анонс сделал глава компании Марк Цукерберг.



Функцию Meta Verified начинают внедрять на этой неделе. Она позволит подтвержденным пользователям получить синий значок, дополнительную защиту от поддельных аккаунтов и прямой доступ к службе поддержки.

Стоимость подписки составит ежемесячно $11,99 в веб-версии и $14,99 для мобильных устройств на системе iOS.

Минюст России внес компанию Meta**, признанную в стране экстремистской организацией, в соответствующий реестр в ноябре 2022 года.



* признаны экстремистскими и запрещены в России по решению суда.

** организация, признанная экстремистской, запрещена в России по решению суда

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Маргарита Головатенко