В Татарстане за сутки зарегистрировали 145 новых случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 145 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 18 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 20 февраля в Татарстане зарегистрировано 197 164 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 193 208 человек, в том числе 98 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко