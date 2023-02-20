23 февраля в рамках ТВ-марафона пройдет сбор средств для участников СВО из Татарстана
23 февраля в День защитника Отечества на телеканалах ТНВ и ТНВ Планета пройдет телевизионный марафон со сбором средств для участников СВО из Татарстана. Марафон проводится в рамках акции «Все для Победы!».
На экране во время марафона будет изображаться QR-код. По нему любой желающий сможет принять участие в благотворительной помощи.
Начнется марафон 23 февраля в 10:00.
В этом году в честь праздника россиян ожидает короткая рабочая неделя с длинными выходными. Он выпадает на четверг и является выходным днем. В следующий день — пятницу — россияне тоже будут отдыхать, поскольку выходной день перенесли с воскресенья 1 января. Таким образом, граждане при пятидневной рабочей неделе будут отдыхать с 23 по 26 февраля.
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