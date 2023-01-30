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Россиян в феврале ожидает короткая рабочая неделя и длинные выходные

11:50, 30.01.2023
Россиян в феврале ожидает короткая рабочая неделя и длинные выходные
Фото: Роструд

В феврале россиян ожидает короткая рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества, сообщает Роструд.

23 февраля россияне отмечают День защитника Отечества. В этом году он выпадает на четверг и является выходным днем. В следующий день — пятницу — россияне тоже будут отдыхать, поскольку выходной день перенесли с воскресенья 1 января. Таким образом, граждане при пятидневной рабочей неделе будут отдыхать с 23 по 26 февраля.

Рабочий день в среду, 22 февраля, сократят на один час, поскольку он является предпраздничным.

При шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, будет рабочим днем, обратили внимание в ведомстве.

Большинство россиян на февральские праздники планируют полететь в Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Некоторые россияне отправятся отдыхать на праздники в Минеральные Воды, Екатеринбург, Калининград. Не меньшим спросом у граждан пользуются поездки в Иркутск и Мурманск.

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Маргарита Головатенко
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