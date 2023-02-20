Татарстанские производители наращивают объем продукции в федеральных сетях

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За 2022 год татарстанские производители значительно нарастили присутствие в федеральном торговых сетях. Об этом «РБК Татарстан» рассказал заместитель министра промышленности и торговли республики Сергей Этус:

— Татарстан ежегодно входит в лидеры Нацрейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. И это действительно так, многие крупные федеральные компании выбирают Татарстан регионом приоритетного развития и успешно работают на протяжении более 20 лет, увеличивая количество торговых объектов и развивая работу с локальными производителями, — отметил Этус.

Так, в магазинах «Магнит» доля хлебобулочных изделий местного производства составила 96%, питьевого молока — 46,3%, мяса — 20,6%. Что касается торговых сетей X5 Group, объем проданной татарстанской продукции здесь в прошлом году возрос на 26% относительно предыдущего года и достиг доли в 33% в розничном товарообороте.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По его словам, в цели на 2023 год входит выстраивание дальнейшего конструктивного диалога «производитель — розничная сеть» внутри региона, развитие электронной торговли, складской и транспортной инфраструктуры, содействие росту конкурентоспособности татарстанской продукции в других регионах и расширение международных связей.

«Реальное время» подводило итоги года в сфере перерабатывающей пищевой промышленности Татарстана. Крупнейшие игроки отрасли признавались: весной шли, что называется, по приборам, потому что прогнозировать работу невозможно было даже на месяц, не то что строить годовые планы. Однако к концу года ситуация выправилась, и «переобувшиеся в прыжке» предприятия работают теперь с новыми партнерами, по новым логистическим схемам (и ценам) и с новым взглядом в будущее.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева