Татарстанцы потратили на медицинские услуги за год 27 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году объем платных медицинских услуг, оказанных населению Татарстана, составил 27 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом он вырос на 1,9%.

Доля медицинских услуг в общем объеме платных услуг составила 7,9%, следует из данных Татарстанстата. Для сравнения, на услуги системы образования приходится 10,2% (35 млрд рублей).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно данным официальной статистики, объем платных услуг населению в республике увеличился на 3,4% по отношению в 2021 году и составил 343,5 млрд рублей. Рост наблюдался почти по всем наблюдаемых категориям — бытовым, транспортным, жилищным и коммунальным, ветеринарным, образовательным и так далее.

Однако объем некоторых платных услуг в январе — декабре 2022 года по отношению к предыдущему году все же сократился. Это, например, услуги почтовой связи и курьерские услуги. Их объем оказался меньше на 5% и составил почти 1,7 млрд рублей, из которых 185 миллионов пришлось на услуги курьерской доставки.

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Татьяна Демина