Объем платных услуг, оказанных пожилым и инвалидам, подскочил в Татарстане на 68%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Объем платных услуг, оказанных татарстанцам в 2022 году, составил 343,5 миллиарда рублей. Из них почти пятая часть — 19,6% — пришлась на «коммуналку». Доля транспортных услуг оказалась меньше — 18,5%. На что потратились жители Татарстана за прошлый год — в материале «Реального времени».

Объем платных услуг вырос на 3,4%

Согласно данным Татарстанстата, объем платных услуг населению в республике увеличился на 3,4% по отношению в 2021 году. Рост наблюдался почти по всем наблюдаемых категориям — бытовым, транспортным, жилищным и коммунальным, ветеринарным, образовательным и так далее.

Однако объем некоторых платных услуг в январе — декабре 2022 года по отношению к предыдущему году все же сократился. Это, например, услуги почтовой связи и курьерские услуги. Их объем оказался меньше на 5% и составил почти 1,7 млрд рублей, из которых 185 миллионов пришлось на услуги курьерской доставки. Как изменился показатель в этой категории — неизвестно, поскольку статистическое наблюдение ведется лишь с января прошлого года, то есть данных данных за 2021-й нет.

Источник: Татарстанстат

На 8,1% сократился в Татарстане объем телекоммуникационных услуг. Он составил по итогам прошлого года 30,15 млрд рублей, или 8,8% в общем объеме платных услуг населению республики.

Падение показателя зафиксировали и в сфере юридических услуг. За 2022 год татарстанцы заплатили за них почти 7,5 млрд рублей, из которых 605 миллионов — в декабре. Сумма оказалась на 5,2% меньше, чем в 2021-м.

За транспортные услуги татарстанцы заплатили меньше, чем за «коммуналку»

Заметнее всего — на 68,1% — в Татарстане вырос объем платных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам. По итогам 2022 года он оценивается в 565 млн рублей. При таком резком росте доля этих услуг в общем объеме оказалась минимальной — всего 0,2%. Такова, к примеру, и доля электронных услуг и сервисов в области информационно-коммуникационных технологий.

Почти на треть — 30,3% — увеличился объем платных услуг, оказанных татарстанцам учреждениями культуры. Он составил 4,6 млрд рублей. Это 1,4% в общем объеме платных услуг населению региона.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Аналогичная доля пришлась и на туристические агентства, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги. За 2022 год объем в этой сфере увеличился на 20,8%, достигнув отметки в 4,89 млрд рублей.

На 19,1% в Татарстане за прошлый год вырос объем услуг специализированных коллективных средств размещения. Он оценивается в 7,2 млрд рублей, или 2,1% в общем объеме платных услуг.



Объем «коммуналки», на которую приходится почти пятая часть в общем объеме платных услуг населению Татарстана, остался практически на уровне 2021 года. Прирост составил 0,4%, до 67,3 млрд рублей.

По итогам 2023 года обе цифры, вероятно, окажутся еще больше. Платежки по итогам января, который запомнится аномальными морозами, начавшимися в новогодние каникулы, уже впечатлили многих татарстанцев. У некоторых платежка выросла на 400 рублей, а кому-то счет пришел на 1,5 тысячи больше, чем в декабре.

Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко

Самая большая статья расходов в платежках за ЖКУ — отопление. «Реальное время» выяснило, что до конца февраля татарстанцам вернут более 9 млн рублей, переплаченных за него.



Транспортным услугам в Татарстане, несмотря на рост объема на 3,9%, в лидеры выбиться по итогам 2022 года не удалось. С показателем в 63,6 млрд рублей они находятся на втором месте по доле в общем объеме.

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Татьяна Демина