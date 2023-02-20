За январь от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией умерли 16 татарстанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в январе 2023 года острые отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями стали причиной 16 летальных исходов. Это на два случая больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану, показатель смертности от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией за первый месяц 2023 года остался на уровне января прошлого года. Он составил 0,4 на 100 тысяч населения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в начале 2023 года в республике произошло 56 острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это на 14 случаев больше, чем за первый месяц прошлого года.



На 100 тысяч жителей Татарстана пришлось 1,4 отравления. Это на 27,3% больше, чем в январе 2022 года.



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Татьяна Демина