В Татарстане в начала года выросло число острых отравлений алкоголем

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За январь 2023 года в Татарстане зарегистрировали 56 острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это на 14 случаев больше, чем за первый месяц прошлого года.

На 100 тысяч населения пришлось 1,4 отправления. Это на 27,3% больше, чем в январе 2022 года, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Наибольшая доля отравившихся жителей Татарстана — мужчины (82% ). Для сравнения, в январе 2022 года их доля составляла 85,7%.

Чаще всего алкоголем и спиртосодержащими жидкостями в республике отправлялись совершеннолетние граждане — 85,7%. На подростков в возрасте 15—17 лет пришлось 8,9%, что больше, чем в январе прошлого года, когда их доля составляла 4,8%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале года в Татарстане зарегистрировали три факта отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями среди детей. Это на два случая больше, чем за первый месяц 2022 года.

Половина зарегистрированных случаев отравления пришлась на этанолом. Доля отравлений неуточненным спиртом в январе этого года составила 39,3%, метанолом — 10,7%.

Напомним, в 2022 году в Татарстане суррогатом отравились 609 человек. Из них 218 пострадавших скончались. Произошло 39 случаев отравления среди детей — на десять больше, чем в 2021-м.



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Татьяна Демина