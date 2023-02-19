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В России будут проводить занятия «Разговоры о важном» для родителей

14:33, 19.02.2023
В России будут проводить занятия «Разговоры о важном» для родителей
Фото: kremlin.ru

Министерство просвещения РФ приняло решение проводить занятия «Разговоры о важном» для родителей. Об этом пишет ТАСС.

— Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было действительно интересно, и родителям интересно — такая системная работа, — сказал глава министерства Сергей Кравцов.

«Разговоры о важном» — это учебный предмет в России, который ввели в прошлом году. С 5 сентября 2022 года соответствующий урок проходит первым по понедельникам, после обязательных линеек с поднятием флага и гимна России, и представляет собой тематический классный час.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце сентября Минпросвещения России уже отмечало, что уроки «Разговоры о важном» — цикл классных часов, который является частью образовательных программ. Поэтому школьники обязаны посещать эти уроки и добросовестно осваивать образовательную программу.

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Айрат Назипов
ОбществоОбразование

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