В России будут проводить занятия «Разговоры о важном» для родителей
Министерство просвещения РФ приняло решение проводить занятия «Разговоры о важном» для родителей. Об этом пишет ТАСС.
— Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было действительно интересно, и родителям интересно — такая системная работа, — сказал глава министерства Сергей Кравцов.
«Разговоры о важном» — это учебный предмет в России, который ввели в прошлом году. С 5 сентября 2022 года соответствующий урок проходит первым по понедельникам, после обязательных линеек с поднятием флага и гимна России, и представляет собой тематический классный час.
В конце сентября Минпросвещения России уже отмечало, что уроки «Разговоры о важном» — цикл классных часов, который является частью образовательных программ. Поэтому школьники обязаны посещать эти уроки и добросовестно осваивать образовательную программу.
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