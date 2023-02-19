Ночью в Татарстане похолодает до -26 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ночь на понедельник, 20 февраля, ночные температуры в Татарстане опустятся до 16-21 градуса «мороза». При прояснениях похолодает до -26 °С, говорится в прогнозе Гидрометцентра республики.

Днем в понедельник в Татарстане ожидается от -8 до -13 градусов. Местами пройдет небольшой снег.

Синоптики также прогнозируют умеренный восточный ветер. Ночью и утром возможен туман. На дорогах гололедица.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня в Татарстане облачная погода с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Днем температуры воздуха составят от -7 до -12 градусов.



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Татьяна Демина