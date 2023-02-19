Сегодня в Татарстане без осадков и до -19 градусов

В воскресение, 19 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман., прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Утром возможно от -14 до -19 градусов. Днем температуры воздуха в Татарстане составят от -7 до -12 градусов. В Казани ожидается от -8 до -11°С, в Набережных Челнах — от -9 до -12 °С.

Утром местами возможен туман. Синоптики прогнозируют также умеренный северо-восточный ветер и гололедицу на дорогах.



По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 20—21 февраля, установится облачная погода с небольшим снегом. Ночью в понедельник похолодает до 9—14 градусов мороза, днем ожидается от -4 до -9 °С.

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