Разорительные платежки: январская квартплата шокирует татарстанцев
«Весьма странно»
Не успев отойти от шокирующих цифр в счетах за коммунальные услуги за декабрь 2022 года, татарстанцы получили от управляющих компаний новый удар. У некоторых платежка выросла на 400 рублей, а кому-то счет пришел на 1,5 тысячи больше, чем в декабре. При этом бумажные квитанции доставили далеко не всем — люди видят взлетевшие ценники пока только в республиканских «Госуслугах».
«Реальное время» проанализировало данные о счетах за жилищно-коммунальные услуги в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах, полученных от читателей. Особенно выделяется рост цен за отопление — в некоторых квартирах он составил около тысячи рублей.
|Площадь квартиры
|январь 2022 г., общий счет
|Январь 2022 г., отопление
|декабрь 2022 Г., ОБЩИЙ СЧЕТ
|ДЕКАБРЬ 2022 Г., ОТОПЛЕНИЕ
|ЯНВАРЬ 2023 Г., ОБЩИЙ СЧЕТ
|ЯНВАРЬ 2023 Г., ОТОПЛЕНИЕ
|48 кв.м
|5 763
|2 994
|6 029
|3 313
|31 кв.м
|4 213
|2 591
|4 229
|2 812
|4 453
|3 018
|40 кв.м
|4 892
|2 682
|3 881
|1 892
|5 355
|3 183
|61 кв.м
|5 221
|1 318
|5 795
|933
|6 552
|1 723
|52,6 кв.м
|5 763
|2 243
|6 320
|2 467
|6 925
|2 755
|72 кв.м
|8 396
|4 367
|8 958
|3 829
|9 253
|4 397
|65 кв.м
|7 744
|4 318
|7 912
|4 556
|8 274
|4 842
Итоговая сумма, вне зависимости от квадратуры, выросла у всех, в том числе и самая большая статья расходов — отопление. Видно, что по сравнению с январем прошлого года квартплата выросла примерно в 1,5 раза. И почти на треть даже по сравнению с декабрем прошлого года — месяца, последовавшего за скандальным повышением тарифов.
— Подорожание платы за отопление я заметила в квитанции за ЖКУ за декабрь 2022 г. Тогда тариф подорожал на 130 рублей. Однако уже за январь плата за отопление выросла почти в 2 раза. С учетом того, что средняя температура двух месяцев отличается всего на 3 градуса, — это весьма странно, — рассказала женщина, чья квартплата за месяц выросла с 3,8 до 5,3 тысячи рублей.
Отметим, что средняя температура января 2023 года составила около 11 градусов мороза. При этом в начале месяца в Татарстане фиксировали морозы, доходящие в некоторых местах до -50 градусов. Год назад температура была примерно такой же — 10—11 ниже нуля. В декабре было чуть теплее — 8—11 градусов со знаком минус, что ниже нормы в -8,9 градуса.
«Организовать проверку по всем поступающим жалобам и обращениям»
Скандал вокруг повышенных тарифов на ЖКУ начался сразу в первый день после выхода людей с новогодних праздников. Жалобы о том, что цена за ЖКУ выросла более чем на положенные 9%, поступали со всей республики.
— За ноябрь квартплата у меня в 2х ком.51.8 кв.м. квартире была 4434.24 рубля. За декабрь пришла 6060 рублей. Это не 9%... Повышение 50%. Как так? Объясните пожалуйста, — писала одна из жительниц республики (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Тогда на ситуацию отреагировал президент (ныне раис, — прим. ред.) Татарстана Рустам Минниханов — он заявил о необходимости объяснять жителям республики причины роста платежей, а также поручил Минстрою РТ, главам администраций районов и руководителям соответствующих организаций обеспечить правильность начислений за оплату счетов коммунальных услуг.
— [Надо] организовать проверку по всем поступающим жалобам и обращениям. Важно разъяснять населению причины роста платежей, а также говорить о действующих в республике мерах социальной поддержки, — заявил он.
Как повысились тарифы и куда жаловаться на их повышение
Тарифы повысили с 1 декабря: стоимость газа выросла с 6,25 до 6,78 рубля за кубометр (+8,5%), электроэнергия — с 4,3 до 4,68 рубля за кВт.ч (9%). Повышение коснулось и тарифов в сфере обращения с отходами. Плата за услугу выросла в среднем на 4 рубля на человека. Это касается многоквартирных (103,93 рубля с человека в месяц) и индивидуальных (112,74 рубля с человека в месяц) жилых домов.
Власти, говоря о повышении тарифов, находят и плюс в этом — председатель Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев говорил, что за счет этого индексация тарифов проводиться не будет вплоть до 1 июля 2024 года.
В случае завышения начислений свыше 9% — нужно обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Если речь идет только об электричестве или газе, то следует обращаться в Минпромторг Татарстана, а если об отоплении, водоснабжении и канализации — в Минстрой Татарстана.
Также по вопросам начислений можно обращаться в Госкомитет РТ по тарифам по телефону горячей линии 236-36-36. Далее специалисты, если вопрос не касается тарифов, перенаправят обращение в нужное ведомство. Также проконсультировать могут в казанском комитете ЖКХ по номеру +7(843)590-04-26 — оператору надо будет назвать адрес и уточнить содержание счета-фактуры, в том числе показания счетчиков. По поводу качества услуг можно обратиться в систему «Открытая Казань» или позвонить по телефону: +7(843)236-41-23.
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