Разорительные платежки: январская квартплата шокирует татарстанцев

Фото: realnoevremya.ru / Маргарита Головатенко

«Весьма странно»

Не успев отойти от шокирующих цифр в счетах за коммунальные услуги за декабрь 2022 года, татарстанцы получили от управляющих компаний новый удар. У некоторых платежка выросла на 400 рублей, а кому-то счет пришел на 1,5 тысячи больше, чем в декабре. При этом бумажные квитанции доставили далеко не всем — люди видят взлетевшие ценники пока только в республиканских «Госуслугах».

«Реальное время» проанализировало данные о счетах за жилищно-коммунальные услуги в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах, полученных от читателей. Особенно выделяется рост цен за отопление — в некоторых квартирах он составил около тысячи рублей.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг в январе и декабре 2022 года, январе 2023 года

Площадь квартиры январь 2022 г., общий счет Январь 2022 г., отопление декабрь 2022 Г., ОБЩИЙ СЧЕТ ДЕКАБРЬ 2022 Г., ОТОПЛЕНИЕ ЯНВАРЬ 2023 Г., ОБЩИЙ СЧЕТ ЯНВАРЬ 2023 Г., ОТОПЛЕНИЕ 48 кв.м 5 763 2 994 6 029 3 313 31 кв.м 4 213 2 591 4 229 2 812 4 453 3 018 40 кв.м 4 892 2 682 3 881 1 892 5 355 3 183 61 кв.м 5 221 1 318 5 795 933 6 552 1 723 52,6 кв.м 5 763 2 243 6 320 2 467 6 925 2 755 72 кв.м 8 396 4 367 8 958 3 829 9 253 4 397 65 кв.м 7 744 4 318 7 912 4 556 8 274 4 842

Итоговая сумма, вне зависимости от квадратуры, выросла у всех, в том числе и самая большая статья расходов — отопление. Видно, что по сравнению с январем прошлого года квартплата выросла примерно в 1,5 раза. И почти на треть даже по сравнению с декабрем прошлого года — месяца, последовавшего за скандальным повышением тарифов.

— Подорожание платы за отопление я заметила в квитанции за ЖКУ за декабрь 2022 г. Тогда тариф подорожал на 130 рублей. Однако уже за январь плата за отопление выросла почти в 2 раза. С учетом того, что средняя температура двух месяцев отличается всего на 3 градуса, — это весьма странно, — рассказала женщина, чья квартплата за месяц выросла с 3,8 до 5,3 тысячи рублей.

Отметим, что средняя температура января 2023 года составила около 11 градусов мороза. При этом в начале месяца в Татарстане фиксировали морозы, доходящие в некоторых местах до -50 градусов. Год назад температура была примерно такой же — 10—11 ниже нуля. В декабре было чуть теплее — 8—11 градусов со знаком минус, что ниже нормы в -8,9 градуса.

«Организовать проверку по всем поступающим жалобам и обращениям»

Скандал вокруг повышенных тарифов на ЖКУ начался сразу в первый день после выхода людей с новогодних праздников. Жалобы о том, что цена за ЖКУ выросла более чем на положенные 9%, поступали со всей республики.

— За ноябрь квартплата у меня в 2х ком.51.8 кв.м. квартире была 4434.24 рубля. За декабрь пришла 6060 рублей. Это не 9%... Повышение 50%. Как так? Объясните пожалуйста, — писала одна из жительниц республики (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Тогда на ситуацию отреагировал президент (ныне раис, — прим. ред.) Татарстана Рустам Минниханов — он заявил о необходимости объяснять жителям республики причины роста платежей, а также поручил Минстрою РТ, главам администраций районов и руководителям соответствующих организаций обеспечить правильность начислений за оплату счетов коммунальных услуг.

— [Надо] организовать проверку по всем поступающим жалобам и обращениям. Важно разъяснять населению причины роста платежей, а также говорить о действующих в республике мерах социальной поддержки, — заявил он.

Как повысились тарифы и куда жаловаться на их повышение

Тарифы повысили с 1 декабря: стоимость газа выросла с 6,25 до 6,78 рубля за кубометр (+8,5%), электроэнергия — с 4,3 до 4,68 рубля за кВт.ч (9%). Повышение коснулось и тарифов в сфере обращения с отходами. Плата за услугу выросла в среднем на 4 рубля на человека. Это касается многоквартирных (103,93 рубля с человека в месяц) и индивидуальных (112,74 рубля с человека в месяц) жилых домов.

Власти, говоря о повышении тарифов, находят и плюс в этом — председатель Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев говорил, что за счет этого индексация тарифов проводиться не будет вплоть до 1 июля 2024 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В случае завышения начислений свыше 9% — нужно обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Если речь идет только об электричестве или газе, то следует обращаться в Минпромторг Татарстана, а если об отоплении, водоснабжении и канализации — в Минстрой Татарстана.



Также по вопросам начислений можно обращаться в Госкомитет РТ по тарифам по телефону горячей линии 236-36-36. Далее специалисты, если вопрос не касается тарифов, перенаправят обращение в нужное ведомство. Также проконсультировать могут в казанском комитете ЖКХ по номеру +7(843)590-04-26 — оператору надо будет назвать адрес и уточнить содержание счета-фактуры, в том числе показания счетчиков. По поводу качества услуг можно обратиться в систему «Открытая Казань» или позвонить по телефону: +7(843)236-41-23.

Дарья Пинегина