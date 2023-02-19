В Кремле оценили заявление Виктории Нуланд о «праве Киева атаковать Крым»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Виктории Нуланд, которая отметила «право Украины атаковать Крым». Свое мнение он высказал в программе «Москва. Кремль. Путин».

— Да, это такая хорошо нам известная точка зрения. Она лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий. Она лишний раз подчеркивает, наверное, роль Соединенных Штатов, как главного провокатора той международной напряженности, которая есть, — сказал Песков.

Он добавил, что Нуланд относится к очень обширному стану наиболее агрессивных ястребов в американской политике.

Фото: flickr.com

На этой неделе заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму «легитимными целями» для Украины. По ее словам, там «существуют массивные военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки».

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Айрат Назипов