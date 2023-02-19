Власти Китая заявили об успешном преодолении пандемии коронавируса

Китай успешно преодолел период пандемии и готов всесторонне возобновлять контакты с Европой, а также со всем миром. Такое заявление сделал глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И.

Во время встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Мюнхене он подчеркнул, что стороны могут активно готовиться к новым встречам лидеров Китая и ЕС и в полной мере использовать механизмы диалога на высоком уровне в различных областях, чтобы как можно скорее восстановить взаимодействие допандемийного уровня.

Напомним, с декабря 2021-го по февраль 2022 года в больницах Китая из-за коронавируса скончались более 80 тысяч человек. Это произошло после отмены антиковидных мер от COVID-19.

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Айрат Назипов