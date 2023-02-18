Терапевт рассказал, чем лучше питаться во время ОРВИ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Организм во время простуды должен получать достаточно питательных веществ. Об этом рассказал терапевт Георгий Сапего, передают «Известия Мордовии».

По его словам, при простуде и ОРВИ качественное питание способствует выздоровлению, так как организм нуждается в питательных веществах из-за траты большого количества ресурсов на поддержку иммунитета.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Особенно полезным при болезни куриный бульон. Он стимулирует выделение слизи и смягчает кашель. При ОРВИ или простуде можно есть даже фастфуд. От молочных же продуктов лучше отказаться, так как во время болезни сокращается выработка ферментов, расщепляющих лактозу.

Согласно опросу ВЦИОМ, каждый третий россиянин осенью — зимой переболел простудой. В ходе декабрьского опроса 35% россиян сообщили, что осенью — зимой переболели гриппом/ОРВИ, это на 7 п. п. больше в сравнении с зимой 2018—2019 гг. (28%).

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Елизавета Пуншева