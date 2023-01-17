ВЦИОМ: каждый третий россиянин этой осенью — зимой болел гриппом или ОРВИ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С приходом аномально холодной зимы в регионы России, в стране в целом участились случаи заражения гриппом и ОРВИ. Каждый третий россиянин осенью — зимой переболел простудой, об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В ходе декабрьского опроса 35% россиян сообщили, что осенью — зимой переболели гриппом/ОРВИ, это на 7 п. п. больше в сравнении с зимой 2018—2019 гг. (28%).

Однако сильным иммунитетом могут похвастаться почти вдвое больше опрошенных — сезонная вспышка вирусов обошла стороной 64%.

По последним данным Роспотребнадзора, в структуре циркулирующих респираторных вирусов наибольший удельный вес составляет доля вирусов гриппа (81,3%), в частности вирус гриппа A(H1N1), или так называемый «свиной» грипп, — 60,8%.

Интересно, что наиболее уязвимые перед простудами оказались женщины (отмечают, что болели, 39% vs. 32% мужчин) и россияне в возрасте 18—44 лет (43—45%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Говоря о мерах борьбы с гриппом и ОРВИ, многие считают, что вакцинация — одна из наиболее эффективных мер профилактики. Каждый пятый опрошенный заявил, что в 2022 году сделал прививку от гриппа (20%), 14% только планируют.

Тем не менее большинство россиян — две трети респондентов — прививку не делали и не собираются (65%).

В числе остальных профилактических мер в борьбе с вирусами, чаще всего россияне называли потребление витаминов (41%) и укрепление иммунитета зарядкой, спортом, закаливанием (34%). Третий по популярности ответ — ограничение посещения общественных мест (29%). Каждый четвертый в качестве профилактической меры принимает противовирусные препараты (26%), примерно столько же соблюдают масочный режим в местах массового скопления людей (23%).



Подчеркнем, что заболеваемость гриппом в России за неделю выросла на 53%, до 893 тыс. случаев. За минувшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом в России увеличился на 40,5% в сравнении с предыдущей неделей и составил 21,4 на 100 тыс. населения.



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Илина Хакимова