Евгений Пригожин отверг связь ЧВК «Вагнер» с российской армией

ЧВК «Вагнер» не имеет никого отношения к российской армии, заявил бизнесмен и основатель частной военной компании Евгений Пригожин.

Таким образом Пригожин отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона. По мнению французского лидера, формирование якобы вошло в состав армии России.

— ЧВК «Вагнер» никогда не имела и не имеет никакого отношения к российской армии. ЧВК «Вагнер» — это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру. Как бы вам и вашим американским друзьям ни хотелось, чтобы было иначе. Мы защищаем тех, кого вы унижали многие десятки лет, — приводит слова бизнесмена его пресс-служба в телеграм-канале.

Фото: пресс-служба компании «Конкорд»

Пригожин также выразил мнение, что президент Франции обладает недостаточным количеством информации.

— Товарищ Макрон, вы живете в мире иллюзий и имеете крайне мало информации о том, что происходит в Африке и что происходит в Москве, — говорится в публикации.



11 января Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. Бизнесмен уточнил, что российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.





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Антон Гаврилов