Столтенберг: для НАТО риск эскалации конфликта на Украине несопоставим с риском победы России

Риск эскалации украинского конфликта для НАТО несопоставим с риском победы России. Об этом заявил генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Такое заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.

— Многие задаются вопросом, не несет ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта. Я могу сказать: свободных от риска вариантов нет, — сказал он.

Фото: wikipedia.org

При этом генсек подчеркнул, что Россия занимает более выгодные позиции по этому вопросу. Вместе с тем Столтенберг призвал наращивать производство оружия и объемы поставок на Украину.

Помимо этого, он сформулировал три «урока конфликта на Украине» для НАТО.

Согласно первому, по словам Столтенберга, НАТО должна продолжать всячески поддерживать Украину. Во вторых, генсек подчеркнул, что североатлантический альянс должен уделять внимание вопросу вооружения, модернизации собственных армий, а также укреплять отношения между европейскими странами. В третьих, он призвал к укреплению стойкости западного общества. В этом пункте генсек выделил такие моменты как, защищенность инфраструктуры, доминирование в информационной среде и кибербезопасность.

В конце января Столтенберг заявил, что НАТО не является стороной конфликта на Украине. Свои слова он объяснил тем, что Североатлантический альянс поддерживает Киев оборудованием и не более. Вместе с тем генсек отметил, что в НАТО опасаются эскалации конфликта и в связи с этим усиливают свое присутствие в восточной части альянса.

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Антон Гаврилов