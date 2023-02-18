Главное о коронавирусе на 18 февраля: условие для завершение пандемии, тенденция к росту заболеваемости

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Главный инфекционист Татарстана: коронавирус никуда не ушел

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 128 новых случаев COVID-19. Всего на 18 февраля в республике зарегистрировано 196 882 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 193 026 человек, в том числе 167 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 010 человек. Госпитализировали за сутки 56 человек.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов поделился с «Реальным временем» своим мнением о текущей эпидситуации в республике. По его словам, COVID-19 еще никуда не ушел, а снижение заболеваемости не должно вводить в заблуждение. Еще он рассказал о других распространенных заболеваниях в республике. За последние годы ситуация с коронавирусом в плане госпитализации значительно улучшилась, говорит Халит Хаертынов. И сравнивает он ситуацию не с самым «тяжелым» 2020-м годом, а с периодом между 2021-м и 2022-м годами — тогда количество инфицированных было намного больше.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Тем не менее, несмотря на положительную динамику, расслабляться не стоит, уверен инфекционист. В последнее время наблюдается тенденция к росту заболеваемости COVID-19. Объясняется же это появлением таких штаммов, как «омикрон» или «кракен»: «Когда какой-то новый подтип появляется, он вызывает небольшой рост заболеваемости. Поэтому увеличилось количество заболевших, в том числе госпитализированных во временных инфекционных госпиталях. Хотя я подчеркну, это количество несравнимо меньше с тем, что было год назад».

Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина надежно защитят от вирусов во время послания парламенту

За последние сутки в России выявили 15 318 случаев коронавируса, выздоровели 11 439 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 152 402, а выздоровевших — до 21 495 493. Госпитализированы за сутки 1 504 человека. Умерли за сутки 36 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 395 763 человека.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что защита Владимира Путина от вирусов во время оглашения послания парламенту будет обеспечена на должном уровне. Он подчеркнул, что «все необходимые меры санитарной, эпидемиологической безопасности принимаются».

Фото: kremlin.ru

Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в этом году, если люди будут ответственно относиться к собственному здоровью: «Единственное, чего не хватает людям, живущим на нашей планете, — это ответственности по отношению к собственному здоровью... Примером наплевательского отношения к собственному здоровью, прежде всего, являются американцы, Соединенные Штаты Америки. Все у них есть — они одними из первых создали вакцину, и диагностика есть, и лекарства, и врачи. Но каждый шестой умерший на планете — это американец. У них более ста миллионов человек переболело. Маски носить — какая доступность? Носи! Кроме того, в США вакцинировали за деньги государства».

Белоруссия исключила COVID-19 из списка опасных заболеваний

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 673 869 148 раз, 6 862 246 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 121 205). На второй строчке — Индия (44 686 001), на третьей — Франция (39 786 983), на четвертой — Германия (38 002 114), на пятой — Бразилия (36 970 513).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 117 482). За ними следуют Бразилия (698 018), Индия (530 757), Россия (387 762, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 695).



За время пандемии было сделано 13 307 712 992 инъекции вакцины против коронавируса.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Китаю интересна идея об увеличении числа чартерных и регулярных рейсов в Россию после снятия ограничений, связанных с COVID-19. Он отметил, что важно восстановить те рейсы, которые летали до пандемии коронавируса. Также посол добавил, что в Китае рады российским туристам.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минздрав Белоруссии скорректировал список болезней, которые представляют угрозу для населения, из него исключили COVID-19. Теперь в перечне остаются активный туберкулез органов дыхания, чума, холера, сибирская язва, геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Дарья Пинегина