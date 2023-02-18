Посол КНР: Китай заинтересован в увеличении числа авиарейсов в Россию

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Китаю интересна идея об увеличении числа чартерных и регулярных рейсов в Россию после снятия ограничений, связанных с COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости».

Посол отметил, что важно восстановить те рейсы, которые летали до пандемии коронавируса. Также он добавил, что в Китае рады российским туристам.

— Мы так и предлагали (нарастить количество рейсов, — прим. ред.), поскольку с вашей стороны много самолетов имеют двойную регистрацию, поэтому таким самолетам трудно летать в Китай. Но при такой ситуации мы предлагали, чтобы наши авиакомпании открыли побольше рейсов между городами, — добавил посол.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне авиакомпания «Аэрофлот» выполнила первый рейс в Китай после отмены в КНР антиковидных ограничений на границе по маршруту Москва — Шанхай. Самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Пудун.

8 января Китай отменил ряд действовавших с 2020 года антиковидных ограничений, включая обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытию из-за границы.

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Антон Гаврилов