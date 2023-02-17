Правительство выдвинуло Ирека Файзуллина в качестве кандидата в совет директоров «Россетей»
Министра строительства России Ирека Файзуллина выдвинули в качестве кандидата в совет директоров «Россетей». Всего правительство представило 11 кандидатов.
В совет директоров сетевой компании могут войти:
- Вице-премьер РФ Александр Новак;
- Министр энергетики РФ Николай Шульгинов;
- Министр строительства РФ Ирек Файзуллин;
- Глава ФАС Максим Шаскольский;
- Замглавы Минфина РФ Ирина Окладникова;
- Глава «Системного оператора» Единой энергосистемы Федор Опадчий;
- Ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев;
- Генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин.
В качестве независимых директоров в список кандидатов вошли:
- Глава ассоциации «Совет рынка» Максим Быстров;
- Гендиректор «Алросы» Сергей Иванов;
- Первый вице-президент Фонда «Центр стратегических разработок» Михаил Расстригин.
15февраля раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что «Россети» и Татарстан расширяют сотрудничество:
— Между «Сетевой компанией» и ПАО «Россети» уже налажено взаимодействие по направлениям обмена технологической информацией, комплектования оборудования и аварийного запаса, совершенствования механизмов предупреждения и ликвидации последствий аварийных ситуаций.
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