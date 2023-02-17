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Правительство выдвинуло Ирека Файзуллина в качестве кандидата в совет директоров «Россетей»

21:43, 17.02.2023
Правительство выдвинуло Ирека Файзуллина в качестве кандидата в совет директоров «Россетей»
Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Министра строительства России Ирека Файзуллина выдвинули в качестве кандидата в совет директоров «Россетей». Всего правительство представило 11 кандидатов.

В совет директоров сетевой компании могут войти:

  • Вице-премьер РФ Александр Новак;
  • Министр энергетики РФ Николай Шульгинов;
  • Министр строительства РФ Ирек Файзуллин;
  • Глава ФАС Максим Шаскольский;
  • Замглавы Минфина РФ Ирина Окладникова;
  • Глава «Системного оператора» Единой энергосистемы Федор Опадчий;
  • Ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев;
  • Генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин.

В качестве независимых директоров в список кандидатов вошли:

  • Глава ассоциации «Совет рынка» Максим Быстров;
  • Гендиректор «Алросы» Сергей Иванов;
  • Первый вице-президент Фонда «Центр стратегических разработок» Михаил Расстригин.

15февраля раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что «Россети» и Татарстан расширяют сотрудничество:

— Между «Сетевой компанией» и ПАО «Россети» уже налажено взаимодействие по направлениям обмена технологической информацией, комплектования оборудования и аварийного запаса, совершенствования механизмов предупреждения и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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