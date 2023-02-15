«Россети» и Татарстан расширят сотрудничество

Проработку совместных предложений по совершенствованию нормативно-правовых актов в сфере электроэнергетики обсудили сегодня на встрече раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

— Татарстан — один из ведущих и промышленно развитых регионов России. У нас функционирует одна из крупнейших энергетических систем страны. Между «Сетевой компанией» и ПАО «Россети» уже налажено взаимодействие по направлениям обмена технологической информацией, комплектования оборудования и аварийного запаса, совершенствования механизмов предупреждения и ликвидации последствий аварийных ситуаций, — сказал Рустам Минниханов.

Встреча состоялась в Доме правительства РТ. Стороны рассмотрели основные направления сотрудничества по обеспечению технологического суверенитета энергетической отрасли.

Фото: rais.tatarstan.ru

— Мы заинтересованы в сотрудничестве с Татарстаном, выработке совместных предложений по развитию сетевого комплекса. Актуальной задачей также является обеспечение технологического суверенитета отрасли. В республике работает большое число предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию для нужд энергетики, — подчеркнул Андрей Рюмин.

В завершении встречи состоялось подписание соглашения о взаимодействии между ПАО «Россети» и АО «Сетевая компания». Это одна из крупнейших территориальных сетевых организаций России, работающих на территории республики.

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Айрат Назипов