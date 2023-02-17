«КОС-Синтез» обыграл «Спартак-Волгоград»

Фото: «КОС-Синтез» (архив)

Ватерполисты «КОС-Синтез» обыгралы «Спартак-Волгоград» и завершили регулярный чемпионат России на 1-м месте. Мячи в составе казанцев забросили: Латыпов (2), Ярлыченко (2), Зиннуров (2), Махиянов (2), Лазарев (1), Аухадеев (1).



Волгоградцы шли на три очка впереди, поэтому казанцы должны были выигрывать в каждой из двух оставшихся встреч, чтобы занять вершину турнирной таблицы. Команда сумела продемонстрировать лучшие качества.

Начали матч гости из Волгограда. Первый мяч за «КОС-Синтез» на третьей минуте провел Егор Ярлыченко, затем Адель Латыпов реализовал пенальти, а Эмиль Зиннуров забросил с игры. Команды сравнялись 3:3, но ненадолго. На первый перерыв «Спартак-Волгоград» ушел с преимуществом в один мяч, 4:3.

Во втором тайме казанцы отыгрались, счет составил 7:5. После большого перерыва волгоградцы сократили отставание до минимального — 8:7. В четвертом тайме «Синтез» забросил два безответных мяча и вышел на победу — 10:7.

Завтра соперники проведут заключительный поединок регулярного сезона, начало трансляции в 18:00.

11 февраля ватерполисты «КОС-Синтез» одержали победу над «Балтикой» во второй игре 13-го тура чемпионата России, игра завершилась со счетом 14:9.



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Маргарита Головатенко