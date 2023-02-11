«КОС-Синтез» вновь обыграл «Балтику» в 13 туре Чемпионата России

Фото: "КОС-Синтез"

Казанские ватерполисты «КОС-Синтез» одержали победу над «Балтикой» во второй игре 13 тура Чемпионата России, игра завершилась со счетом 14-9 (4-3, 3-1, 2-1, 5-4).



Мячи за «КОС-Синтез» забросили: Латыпов (5), Деревянкин (3), Махиянов (2), Одинцов (1), Зиннуров (1), Лисунов (1), Ярлыченко (1).

Команда в Казани взяла максимально возможные четыре очка и сохранила шансы на борьбу за первую строчку турнирной таблицы. Кто будет первым по итогам регулярного сезона решится в очном противостоянии лидеров на следующей неделе.

Фото: «КОС-Синтез»

Накануне «КОС-Синтез» одержал победу над «Балтикой» в первой игре 13-го тура против одной из самых неуступчивых команд российской Суперлиги. Итоговый счет матча — 15:9 в пользу казанцев.



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Маргарита Головатенко