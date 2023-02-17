Елена Ямпольская: «Есть сфера употребления русского языка как государственного без всяких оговорок»

Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская прокомментировала закон о защите русского языка, принятого накануне. Предполагается, что закон поможет усилить контроль за соблюдением норм русского языка госслужащими и гражданами:

— Есть первая сфера употребления обязательно русского как государственного языка без всяких оговорок, и есть несколько сфер, такие как исполнение произведений, СМИ, реклама, где могут быть особенности осуществления деятельности, — приводит ФАН ее слова.

Как разъясняет портал «КонсультантПлюс», при использовании русского языка как государственного языка России не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в указанных нормативных словарях.

Похожие законы уже приняли в ряде европейских стран. В их число входят Франция, Чехия, Венгрия, Хорватия, Финляндия, Исландия и другие.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Накануне Госдума приняла закон, инициированный правительством России и направленный на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов.

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Маргарита Головатенко