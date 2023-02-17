Татарстанцев предупредили о тумане 18 февраля
В Татарстане в субботу, 18 февраля, ожидается туман. Об этом жителей предупреждает Гидрометцентр республики.
По прогнозу синоптиков, туман будет наблюдаться завтра местами ночью и утром. Он также ожидается вечером в пятницу, 17 февраля.
Сегодня в Татарстане облачная с прояснениями погода и умеренный северо-восточный ветер. Дневные температуры ожидаются в пределах от -4 до -9 градусов.
Напомним, Гидрометцентр Татарстана прогнозирует в выходные похолодание до -20 градусов. В отдельных районах республики в субботу и воскресенье возможен туман.
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