Татарстанцев предупредили о тумане 18 февраля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в субботу, 18 февраля, ожидается туман. Об этом жителей предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, туман будет наблюдаться завтра местами ночью и утром. Он также ожидается вечером в пятницу, 17 февраля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня в Татарстане облачная с прояснениями погода и умеренный северо-восточный ветер. Дневные температуры ожидаются в пределах от -4 до -9 градусов.



Напомним, Гидрометцентр Татарстана прогнозирует в выходные похолодание до -20 градусов. В отдельных районах республики в субботу и воскресенье возможен туман.



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Татьяна Демина