Сегодня в Татарстане снег и до -9 градусов

В пятницу, 17 февраля, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный северо-восточный ветер. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -4 до -9 градусов. В Казани температура воздуха составит от -5 до -7 °С, в Набережных Челнах — от -5 до -9°С.

Также прогнозируется небольшой снег местами. На дорогах гололедица, предупреждают синоптики.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Гидрометцентр Татарстана прогнозирует в выходные похолодание до -20 градусов. В отдельных районах республики в субботу и воскресенье возможен туман.

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Татьяна Демина