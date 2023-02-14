Владимир Путин призвал защитить права российских военных и их семей

Президент России Владимир Путин заявил, что права российских военных и их семей должны быть защищены. Об этом он заявил на совещании с судьями, пишет RT.

Глава государства напомнил о принятии в последнее время ряда законодательных решений по соцподдержке военных, мобилизованных граждан и членов их семей.

Новые меры предусматривают дополнительные основания для приостановления судопроизводства, в том числе если гражданин, который является стороной в деле, участвует в боевых действиях в составе Вооруженных сил России либо других воинских формирований.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

— Права наших военнослужащих и членов их семей должны быть защищены всей силой закона, — сказал Путин.

По его словам, суды должны тщательно рассматривать вопросы с участием военных с учетом не только правовых аспектов, но и конкретных жизненных обстоятельств и ситуации.

В начале года стало известно, что рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) проконтролирует и обеспечит на законодательном уровне поручения президента Владимира Путина по мерам поддержки военнослужащих и их семей.



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Айрат Назипов