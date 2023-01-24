Власти Татарстана прогнозируют рост оборота розничной торговли на 3,4%

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В 2023—2025 годах оборот розничной торговли в Татарстане в сопоставимых ценах в среднем будет расти на уровне 3,4%. Об этом говорится в бюджетном прогнозе республики на 2023—2034 годы.



— Основными факторами прогнозируемых позитивных тенденций в розничной торговле являются: рост денежных доходов населения, сдержанная динамика инфляции, увеличение выпуска отечественными предприятиями конкурентоспособной продукции, отвечающей по потребительским свойства требованиям населения, — говорится в документе.

По расчетам властей Татарстана, в последующие годы, с 2026-го по 2034-й, оборот розничной торговли в регионе в сопоставимых ценах начнет расти на уровне 3,5%.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Согласно данным официальной статистики, оборот розничной торговли в Татарстане по итогам января—ноября 2022 года составил 1,1 триллиона рублей. В сопоставимых ценах по отношению к аналогичному периоду 2021-го он сократился на 2,4%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина