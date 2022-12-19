В Казани сократился оборот розничной торговли

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Оборот розничной торговли в Казани по итогам января — сентября 2022 года зафиксирован на отметке 502 млрд рублей, что на 4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом на XIX сессии Казгордумы IV созыва сообщил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

— По итогам года мы ожидаем аналогичное снижение в 4,5%. И по оценке розничная торговля составит 674,1 млрд рублей, — сказал он.

Ожидается, что к 2025 году оборот розничной торговли в Казани достигнет 884,1 млрд рублей. Как уточнил Ильдар Шакиров, по отношению к 2021 году он в сопоставимых ценах увеличится на 4%.

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По итогам января — сентября 2022 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 894,1 млрд рублей. По сравнению в аналогичным периодом прошлого года в абсолютных цифрах он вырос почти на 14%, но с учетом инфляции показатель оказался меньше на 2,4%.



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Татьяна Демина