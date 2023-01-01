Оборот розничной торговли в Татарстане за 11 месяцев составил 1,1 трлн рублей
Оборот розничной торговли в Татарстане по итогам января-ноября 2022 года составил 1,1 триллиона рублей. В сопоставим цены по отношению к аналогичному периоду 2021-го он сократился на 2,4%, следует из данных Росстата.
В Татарстане оборот розничной торговли по итогам 11 месяцев прошлого года оказался самым большим среди регионов Приволжского федерального округа. В целом в ПФО он превысил 6,5 трлн рублей.
Самый низкий показатель по итогам января-ноября 2022 года среди регионов, входящих в ПФО, в Марий Эл. Он составил 106,1 миллиарда рублей.
Напомним, оборот розничной торговли за январь — октябрь 2022 года в Татарстане оценивался в 997,3 миллиарда рублей. По отношению к аналогичному периоду предыдущего года он составил 97,6%.
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