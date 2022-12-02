Состоялось награждение победителей конкурса «50 лучших инновационных идей для Татарстана» — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В ГТРК «Корстон-Казань» состоялась церемония награждения победителей ХVIII республиканского конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан». Премий удостоились свыше 150 человек, на их проекты выделили от 25 тыс. до 220 тыс. рублей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Всего свои стартапы и ноу-хау представили 1 965 участников.



Победителей награждал премьер-министр республики Алексей Песошин. Он отметил, что конкурс призван стимулировать инновационную деятельность ученых и изобретателей, студентов и школьников:

— Потенциал для реализации идей и развития бизнеса по многим отраслям огромный, тем более в текущих условиях, когда вопрос обеспечения технологического суверенитета выходит на первый план.

Как отметил директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Айнур Айдельдинов, участники конкурса получают возможность реализовать себя в разных сферах:

— Это целая армия людей, которые работают вокруг научных исследований, которые стоят у истоков формирования инновационного бизнеса, инновационного продукта, — сказал он.

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Маргарита Головатенко