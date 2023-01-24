Trademark «Татарстан»: новое пиво «Татспиртпрома», право на «Инностейдж», «Ювелирное царство» в Казани

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 1-я

Количество заявок на регистрацию товарных знаков — один из индикаторов состояния экономики. В частности, ее корпоративного сектора, а если еще точнее — то малого и среднего бизнеса. Чем больше товарных знаков регистрируется — тем больше новых бизнесов открывается. Предприниматели вкладывают деньги в защиту своей интеллектуальной собственности неспроста — это значит (почти всегда), что они полны решимости расти и развиваться, конкурировать и генерировать прибыль. За первые рабочие недели 2023 года из Татарстана в Роспатент поступило более 50 заявок на регистрацию прав на товарные знаки. Первый в СМИ обзор заявок представляет аналитическая служба «Реального времени».

Серьезные компании, серьезные планы

Зарегистрированное в конце 2022 года ООО «Казанские деликатесы», принадлежащее семье осужденного экс-главы правительства Астраханской области Расула Султанова, хочет зарегистрировать сразу два товарных знака.



ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) (210) Номер заявки: 2023701399 (220) Дата подачи заявки: 13.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения





(526) Неохраняемые элементы товарного знака:

КАЗАНСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

(731) Заявитель:

RU, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАЗАНСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ», 420061, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ Г.О., КАЗАНЬ Г., АГРАРНАЯ УЛ., Д. 2, ОФИС 7

ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) (210) Номер заявки: 2023701401 (220) Дата подачи заявки: 13.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения





(526) Неохраняемые элементы товарного знака:

КАЗАНСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

(731) Заявитель:

RU, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАЗАНСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ», 420061, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ Г.О., КАЗАНЬ Г., АГРАРНАЯ УЛ., Д. 2, ОФИС 7

А IT-компания «ИнноСТейдж», «отпочковавшаяся» от ICL в конце 2019 года, регистрирует свой первый товарный знак на русском языке. До этого у нее были зарегистрированы два «англоязычных» товарных знака, на регистрации, по данным сервиса «СПАРК», находятся еще четыре знака (три на английском, один — в виде рисунка, что называется, без букв).



ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) (210) Номер заявки: 2023700494 (220) Дата подачи заявки: 10.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения





(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



(731) Заявитель:

RU, Общество с ограниченной ответственностью «ИнноСТейдж», 420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Подлужная, д. 60, офис 101

ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) (210) Номер заявки: 2023700492 (220) Дата подачи заявки: 10.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения





(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



(731) Заявитель:

RU, Общество с ограниченной ответственностью «ИнноСТейдж», 420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Подлужная, д. 60, офис 101

ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) (210) Номер заявки: 2023700510 (220) Дата подачи заявки: 10.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения





(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



(731) Заявитель:

RU, Общество с ограниченной ответственностью «ИнноСТейдж», 420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Подлужная, д. 60, офис 101

А «Татспиртпром», судя по заявке на новый товарный знак, намерен выпустить новое пиво с «высококультурным» названием, вызывающим ассоциации с киноклассикой.



ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) (210) Номер заявки: 2023700644 (220) Дата подачи заявки: 11.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения



(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



(731) Заявитель:

RU, Акционерное общество «Татспиртпром» , 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, 44/8

Много софта — много знаков

Зарегистрированное в Иннополисе ООО «Систэм Софт» подало сразу 10 заявок на регистрацию товарных знаков. Еще одним оно владеет с июля 2022 года.



ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) (210) Номер заявки: 2023700552 (220) Дата подачи заявки: 10.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения





(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



(731) Заявитель:

RU, Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЭМ СОФТ», 420500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный р-н, г. Иннополис, ул. Университетская, 7, оф. 201

ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) (210) Номер заявки: 2023700554 (220) Дата подачи заявки: 10.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения





(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



(731) Заявитель:

RU, Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЭМ СОФТ», 420500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный р-н, г. Иннополис, ул. Университетская, 7, оф. 201

ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) (210) Номер заявки: 2023700558 (220) Дата подачи заявки: 10.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения





(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



(731) Заявитель:

RU, Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЭМ СОФТ», 420500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный р-н, г. Иннополис, ул. Университетская, 7, оф. 201

ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) (210) Номер заявки: 2023700560 (220) Дата подачи заявки: 10.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения





(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



(731) Заявитель:

RU, Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЭМ СОФТ», 420500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный р-н, г. Иннополис, ул. Университетская, 7, оф. 201

Вначале — место на рынке — потом товарный знак или наоборот?



Столбищенское ООО «Щедрая хозяйка», торгующее пищевыми продуктами, маргарином и спредами, а также напитками и табачными изделиями, в 2021 году нарастило выручку на треть. На рынке компания более 4 лет, и за это время она регистрирует уже второй товарный знак.



ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) (210) Номер заявки: 2023700501 (220) Дата подачи заявки: 09.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения





(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



(731) Заявитель:

RU, Общество с ограниченной ответственностью «Щедрая хозяйка», 422624, Республика Татарстан, муниципальный р-н Лаишевский, сельское поселение Столбищенское, с. Столбище, ул. Взлетная, 5, оф. 1

ООО «Табыш» из Тукаевского района, завершившее 2021 год с выручкой в 21,3 млрд рублей и чистой прибылью 149 млн, владеет уже 22 товарными знаками и хочет зарегистрировать еще семь. Последняя заявка — на англоязычный Kristi.



ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) (210) Номер заявки: 2023701080 (220) Дата подачи заявки: 12.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения





(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



(731) Заявитель:

RU, Общество с ограниченной ответственностью «ТАБЫШ», 423895, Республика Татарстан, Тукаевский район, с. п. Нижнесуыксинское, Территория Производственно-Промышленный комплекс, ул. Магистральная, 1, пом. 23

Казанское ООО «Нордини», уже 6 лет занимающееся оптовыми поставками офисной мебели, товарный знак регистрирует впервые. По данным «СПАРК», 2021 год оно завершило с выручкой в 115 млн и убытком в 1,4 млн.

ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) (210) Номер заявки: 2023700231 (220) Дата подачи заявки: 09.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения





(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



офисная мебель

(731) Заявитель:

RU, Общество с ограниченной ответственностью «Нордини», 421001, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, 50, пом. 1086

Руководитель и совладелец казанского ООО «Барс» (занимается инженерно-техническими изысканиями) Виль Галлямов зарегистрировал ИП и намерен зарегистрировать на свое имя товарный знак «Инженерно-технические решения».



ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) (210) Номер заявки: 2023701053 (220) Дата подачи заявки: 12.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения





(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



Инженерно-технические решения

(731) Заявитель:

RU, Индивидуальный предприниматель Галлямов Виль Камилевич, 420101, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профессора Камая, 10, к.1, кв 305

Зеленодольское ООО «Евразийский центр развития бизнеса», специализирующееся на деятельности в области права, представлении интересов в суде и подготовке юридических документов, регистрирует свой товарный знак спустя 7 лет после выхода на рынок. По данным audit-it.ru, имеющимся в открытом доступе, эта зарегистрированная в квартире жилого дома компания, в которой имеется всего один сотрудник — директор (он же бенефициар) Дамир Мухин, 2022 год завершила с выручкой в 923 тыс. руб. и прибылью в 578 тыс.

ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) (210) Номер заявки: 2023700335 (220) Дата подачи заявки: 09.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения





(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



(731) Заявитель:

RU, Общество с ограниченной ответственностью «Евразийский центр развития бизнеса», 422550, Республика Татарстан, Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Ленина, д. 62, кв. 66



А зарегистрированная в 2023 году АМИКС — Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников — сразу же после «рождения» организации подала на регистрацию ее товарного знака.



ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) (210) Номер заявки: 2023700915 (220) Дата подачи заявки: 12.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения





(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



(731) Заявитель:

RU, Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников, 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского,21, оф.202

Ер и другие знаки оригинальности

Товарный знак с домиком и претензией на старинное происхождение в виде буквы ер хочет зарегистрировать казанская предпринимательница Радия Нигматуллина, которая начала свою деятельность области розничной торговли по почте и в интернете в середине декабря 2022 года. Знак отражает суть предприятия: Нигматуллина торгует предметами, необходимыми для обустройства дома — от вешалок для одежды до аквариумов и от диванов и занавесок до посуды и мусорных баков.

Заявка на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) (210) Номер заявки: 2023701822 (220) Дата подачи заявки: 16.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения





(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



(731) Заявитель:

RU, Нигматуллина Радия Радиковна, 420100, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сабинская, 5

ООО «ВИТЕК ПРО», специализирующееся на оптовой торговле, но готовое торговать и в интернете, и в розницу, а также производить многое — от тканей до строительных и электромонтажных работ, намерено зарегистрировать товарный знак в модном стиле — с твердым знаком — ером — в конце слова.



ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) (210) Номер заявки: 2023700100 (220) Дата подачи заявки: 07.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения



(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



(731) Заявитель:

RU, Общество с ограниченной ответственностью «ВИТЕК ПРО», 420083, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ясмин, д. 8а

Предприниматель Фархат Исхаков, чей бизнес связан с торговлей и управлением недвижимостью подал заявку на весьма символичный торговый знак «Мирвам», графически отображающий смысл деятельного пожелания мира. В его коллекции уже имеются товарные знаки «ARTDOPING» и «SHAMBALA GARDEN», а заявки поданы на регистрацию еще трех: «Будду кофе», «SHAMBALA dreams» и «ПИТЬ ЛЮБОВЬ, TEA BAR, ORGANIC SOUND».



ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) (210) Номер заявки: 2023700965 (220) Дата подачи заявки: 12.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения



(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



(731) Заявитель:

RU, Индивидуальный предприниматель Исхаков Фархат Габдулхаевич, 420138, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 51, кв. 70

Шик-блеск-красота по-английски

Индивидуальная предпринимательница Эльвира Гирфанова из Набережных Челнов также не стала откладывать в долгий ящик регистрацию собственного товарного знака и подала заявку спустя полтора месяца после регистрации собственного бизнеса — розничной торговли в интернете средствами для волос, маникюра и тому подобного. Торговый знак «Wowbliss» можно перевести с английского как: «Ух, какое блаженство!», а несведущие в тонкостях перевода уловят звуковые ассоциации: «Шик-блеск-красота».



Заявка на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) (210) Номер заявки: 2023700265 (220) Дата подачи заявки: 09.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения





(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



(731) Заявитель:

RU, Гирфанова Эльвира Ростямовна, 423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, б-р Касимова, д. 1, кв. 67

Алия Хабибуллина из Альметьевска, только что зарегистрировавшая ИП для торговли по почте и интернету, хочет зарегистрировать товарный знак «Lady mood», в переводе — «Женское настроение».



ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) (210) Номер заявки: 2023700953 (220) Дата подачи заявки: 12.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения





(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



(731) Заявитель:

RU, Хабибуллина Алия Альбертовна, 423403, Россия, г. Альметьевск, ул. Бигаш, д. 139, кв. 121

Индивидуальный предприниматель из Казани Рустем Салимзянов, занимающийся недвижимостью, напротив, хочет, чтобы его бизнес «звучал» и по-английски и по-русски.



Заявка на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) (210) Номер заявки: 2023700015 (220) Дата подачи заявки: 03.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения





(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



(731) Заявитель:

RU, Индивидуальный предприниматель Салимзянов Рустем Талгатович, 420036, г. Казань, Тэцевская, 4в, 316

А зарегистрировавшийся в январе 2023 года челнинский индивидуальный предприниматель Айдар Ахмадеев (ремонт и торговля телекоммуникационным оборудованием) намерен зарегистрировать товарный знак «ARMOR» — на латинице.



ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) (210) Номер заявки: 2023700583 (220) Дата подачи заявки: 10.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения



(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



(731) Заявитель:

RU, Ахмадеев Айдар Маратович, 423832, РОССИЯ, РЕСП. ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ. РАСКОЛЬНИКОВА, Д. 63/92, КВ. 77



Новое слово в бизнесе

Юлиана Петрова на днях открыла ИП с основным видом деятельности «по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса». В число видов деятельности ИП входит и «торговля розничная бытовыми изделиями и приборами», для которой Петрова, по всей видимости, и намерена зарегистрировать товарный знак «Парфюмология» — новое слово в бизнесе.



ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) (210) Номер заявки: 2023700218 (220) Дата подачи заявки: 09.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения



(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



(731) Заявитель:

RU, Петрова Юлиана Валерьевна, 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спортивная, д. 33, кв. 105

Аделия Хафизова из Усад планирует продавать сумки, брюки, варежки, спортивный трикотаж, обувь, футболки и многое другое под товарным знаком «Шикэрно» (орфография оригинала сохранена). Написание буквы в середине слова позволяет предположить наличие у этих товаров национального колорита.



ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) (210) Номер заявки: 2023700205 (220) Дата подачи заявки: 09.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения



(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



(731) Заявитель:

RU, Хафизова Аделия Маратовна, 422616, РФ, Республика Татарстан, Лаишевский район, село Усады, ул. Заозерная 10б

Казанский предприниматель Марат Садыков, занимающийся, согласно ОКВЭД, ремонтом мебели, производством продуктов из мяса животных и птицы, а также разными видами торговли, подал заявку на регистрацию товарного знака в новомодном стиле словоизобретательства: «Мясорыбыч».



ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) (210) Номер заявки: 2023700504 (220) Дата подачи заявки: 09.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения



(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



вкусно по-семейному

(731) Заявитель:

RU, Садыков Марат Романович, 420127, Республика Татарстан, г. Казань, СНТ КАПО Горбунова, 28А

Попытка — не пытка



Зарегистрированный в Советском районе Казани Виталий Александров, пробовавший ранее силы в рекламной деятельности и в информационных технологиях, зарегистрировал новое ИП для розничной торговли по почте и в интернете, а теперь хочет «узаконить» собственный торговый знак «Ювелирное царство».

ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) (210) Номер заявки: 2023700109 (220) Дата подачи заявки: 07.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения



(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



(731) Заявитель:

RU, Александров Виталий Константинович, 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 8 Марта, д. 9, кв. 30

Менделеевское ООО «ТатЭко», основной вид деятельности которого — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, работающее на рынке уже 9 лет, намерено зарегистрировать товарный знак, который, на первый взгляд, суть этой деятельности отражает слабо, но приставку «эко-» точно оправдывает.



Заявка на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) (210) Номер заявки: 2023701001 (220) Дата подачи заявки: 12.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения



(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



(731) Заявитель:

RU, Общество с ограниченной ответственностью «ТатЭко», 423650, Республика Татарстан, город Менделеевск, ул. Октябрьская, дом 9, помещение 1



Казанское ООО «ФитоЛукс» (торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами) за 2 года деятельности на рынке красоты зарегистрировало шесть товарных знаков и хочет добавить в «коллекцию» еще один.

Заявка на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) (210) Номер заявки: 2023700979 (220) Дата подачи заявки: 12.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения



(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



(731) Заявитель:

RU, Общество с ограниченной ответственностью «ФитоЛукс», 420107, г. Казань, ул. Островского, д. 102, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 2Ж.

Набережночелнинское ООО «Орка», специализирующееся на автодеталях, подало заявку на товарный знак «Orkabaki». Судя по перечню товаров и услуг, можно предположить, что фирма намерена производить металлические баки.



Заявка на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) (210) Номер заявки: 2023700961 (220) Дата подачи заявки: 12.01.2023

(540) Изображение заявляемого обозначения



(526) Неохраняемые элементы товарного знака:



(731) Заявитель:

RU, Общество с ограниченной ответственностью «ОРКА», 423832, Татарстан Респ., Набережные Челны г., Шамиля Усманова ул., дом 20, квартира 32.

