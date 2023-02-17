В России COVID-19 за сутки подтвердился у 15 359 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 15 359 человек. Всего в стране на 17 февраля зарегистрировано 22 137 084 случая заражения COVID-19.

Как следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, за сутки госпитализировали 1 510 заболевших россиян. В связи с выздоровлением выписали 11 245 пациентов. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 484 054 жителя России.

Умерли от СOVID-19 за сутки 38 россиян. Всего в стране от коронавируса скончались 395 727 человек.



Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 17 февраля.

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Айрат Назипов