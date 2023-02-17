Главное о коронавирусе на 17 февраля: вариативность «омикрона», ЕС отменит антиковидные меры для граждан КНР

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Доцент РУДН: COVID-19 переходит в категорию сезонных заболеваний

За последние сутки в России выявили 15 359 случаев коронавируса, выздоровели 11 245 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 137 084, а выздоровевших — до 21 484 054. Госпитализированы за сутки 1510 человек. Умерли за сутки 38 россиян. За весь период в России от коронавируса скончалось 395 727 человек.



Российская вакцина от коронавируса «Конвасэл», которую разработали специалисты федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, защищает от рекомбинантных форм ХВВ «омикрона». Об этом в беседе с ТАСС сообщила глава ФМБА России Вероника Скворцова в ходе рабочей поездки в Киров. Специалист объяснила эффективность вакцины тем, что механизм действия лекарства работает таким образом, что способен защищать организм от всевозможных мутаций коронавируса.

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У подвида штамма коронавируса «омикрон» есть несколько сотен вариаций, вирусы во многом похожи друг на друга, в том числе тем, что характеризуются легким протеканием болезни. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский. Специалист также объяснил, что «кракен» и «кентавр» — это подтипы «омикрон»-штамма COVID-19. В заключение эксперт подметил, что каждый новый вирус не проявляет себя существенным ростом заболевших и госпитализированных.

Он также заявил, что коронавирус переходит в категорию сезонных ОРВИ заболеваний. По его словам, сейчас эксперты питают надежду на то, что с наступлением весенне-летнего периода заболеваемость вирусом снизится. При этом он добавил, что расслабляться еще рано. Специалист подчеркнул, что на сегодняшний день от COVID-19 в России ежедневно гибнут десятки человек.

В республике Фиджи сняли все антиковидные ограничения

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 (мск) заразились 673 690 857 раза, 6 860 742 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 088 328). На второй строчке — Индия (44 685 884), на третьей — Франция (39 783 394), на четвертой — Бразилия (36 970 513), на пятой — Германия (37 986 750).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 117 113). За ними следуют Бразилия (698 018), Индия (530 757), Россия (387 725, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 695).



За время пандемии было сделано 13 306 500 364 инъекций вакцины против коронавируса.



Главной темой 59-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности станет ситуация на Украине. В мероприятии примут участие представители деловых, научных кругов и экспертов из 96 стран, включая руководителей ведущих международных организаций. В этом году Россию впервые за более чем 20 лет на форум не пригласили. В 2022 году многие отказались участвовать в мероприятии в ввиду ситуации с COVID-19.

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В Евросоюзе (ЕС) пришли к договоренности о поэтапной отмене антиковидных мер в отношении путешественников из Китая. Сообщается, что некоторая часть инициативи вступит в силу к концу февраля. Так, в этот период будет отменено требование о наличии отрицательного теста на COVID-19 для путешественников из КНР при въезде. К середине марта члены ЕС планируют постепенно отказаться от выборочного тестирования приехавших граждан из Китая.

В республике Фиджи, расположенной на востоке Меланезии в Океании, для туристов сняли все ограничения, связанные с распространением коронавируса. Как сообщило подразделение правительства страны по туризму, отныне иностранные путешественники, прибывающие в Фиджи морским, либо воздушным транспортом больше не должны будут показывать результаты тестирования на COVID-19. Также путешественникам при въезде в республику теперь не нужна будет туристическая страховка. В случае, если туриста при въезде попросят пройти тестирование на коронавирус и в результате тест окажется положительным, путешественнику нужно будет 5 дней провести в изоляции на Фиджи.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Постоянный комитет политбюро центрального комитета коммунистической партии Китая заявил, что одержал решающую победу над распространением COVID-19, сообщает центральное телевидение КНР. Согласно информации доклада о профилактике и борьбе с коронавирусом, сейчас в Китае самый низкий уровень смертности от вируса в мире. Также в докладе отмечается и то, что такой «благополучный выход страны с наибольшим населением» из пандемии это «чудо в истории человеческой цивилизации».

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Антон Гаврилов