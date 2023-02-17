В 2022 году «Казаньоргсинтез» на 17% увеличил рост налоговых отчислений

По итогам 2022 года ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) увеличил налоговые отчисления в консолидированный бюджет Республики Татарстан на 17% — до рекордных 8,8 млрд рублей по сравнению с 2021 годом, сообщил на итоговой коллегии министерства экономики РТ генеральный директор компании Айрат Сафин.

При этом совокупные выплаты в бюджеты всех уровней превысили 19 млрд рублей. По словам Сафина, год стал исторически максимальным для предприятия по получению чистой прибыли за счет роста производственных показателей.

— Независимо от всех внешних ограничений, предприятие стабильно показывает высокие результаты. Сегодня 100% наших производственных линий загружены в результате вхождения в состав СИБУРа — мы встроены в единую систему продаж, логистики и сырьевого обеспечения. По результатам 2022 года за счет увеличения объемов переработки сжиженных углеводородных газов мы увеличили объем производства товарной продукции на 6% и превысили 1 млн тонн продукции, индекс промышленного производства увеличился на 5% и достиг 105,2%, — отметил Сафин.

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Ключевой показатель роста — производство и объем переработки полимеров. В 2021 году в республике было переработано около 30% объема производимого сырья. В 2022 году этот показатель вырос, в том числе и за счет появления новых проектов.

— Мы продолжаем конструктивный диалог с переработчиками полимеров из Татарстана. Это отражается в реальных цифрах. Так, 16% от всей химической продукции СИБУРа, отгружаемой на внутренний рынок, было отгружено клиентам из Татарстана, включая переработчиков, — сказал Сафин, добавив, что компания на сегодняшний день продолжает проводить работу по замещению импортных полимеров, развитию марочного ассортимента выпускаемой продукции для удовлетворения потребностей переработчиков полимеров.