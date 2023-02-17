Силуанов назвал решение ЕС внести Россию в «черный список» налоговых юрисдикций политическим

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Включение Евросоюзом России в «черный список» налоговых юрисдикций — исключительно политическое решение, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».



— С министерством финансов этот вопрос не обсуждался, каких-либо пояснений от нас не спрашивали, поэтому это очередной недружественный акт. Так к этому, собственно, и надо относиться. Какие последствия? Да нет, никаких последствий для бюджета, для экономики это не повлечет, — сказал он.

Европейский союз во вторник включил Россию в свой список «некооперативных юрисдикций для целей налогообложения», то есть государств, которые он считает налоговыми убежищами. В него также попали Британские Виргинские острова, Коста-Рика, Маршалловы острова.

В пресс-службе Минфина России заявили, что решение Евросоюза о внесении России в «черный список» налоговых юрисдикций было принято без консультации с Москвой, и причины такого решения остаются неизвестными. Отмечается, что нахождение России в «черном списке» означает, что государства — члены ЕС будут вправе применить к России меры административного и правового характера.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова