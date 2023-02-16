Проект поддержки матерей с ВИЧ начнет действовать в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Проект Ассоциации «Е.В.А.» по оказанию помощи ВИЧ-положительным беременным женщинам и матерям начнет работать еще в пяти регионах России, в том числе в Татарстане, сообщила директор Ассоциации Юлия Годунова.



Кроме Татарстана, к проекту присоединятся Самарская, Новосибирская и Тюменская области, а еще Краснодарский край.

В 2021 году проект запустили в Петербурге, Ленинградской и Свердловской областях, а с 2023 года проект будет осуществлять работу в восьми регионах. В целом представители Ассоциации есть в 30 регионах.

По словам Годуновой, с 2021 года благодаря программе помощь в трех регионах получили более 3,4 тысячи ВИЧ-положительных женщин. Также более 500 женщин, имеющих ВИЧ-положительного партнера, получили консультации.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Проект позволяет женщинам получать социальное сопровождение, помощь в навигации между различными медучреждениями, социально-бытовую помощь, психологическую поддержку после родов и др., сообщает ТАСС.

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Маргарита Головатенко