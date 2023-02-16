В Татарстане обсудили социально-экономические показатели Бугульминского района — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Социально-экономические показатели Бугульминского района Татарстана обсудили на итоговом заседании совета, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



За последний год бугульминцы в общем рейтинге районов поднялись сразу на 13 позиций и заняли 17-е место. Объем валового территориального продукта составил более 70 млрд рублей — произвели собственной продукции почти на 40 млрд.

Еще один рекорд — район на 3-м месте по надою молока. Это стало возможным благодаря инвестиционным проектам. Так, в прошлом году в район зашел крупный производитель молока, в этом году планируется строительство птицефермы, а это еще 193 рабочих места.

Вместе с тем в районе снижается количество личных подсобных хозяйств и КФХ. Местные власти связывают это с недоработкой с населением. За прошлый год грантовой поддержкой от государства воспользовались лишь четыре человека.

Также среди вопросов, требующих скорейшего решения, — ремонт инженерных сетей района (износ труб канализации и водоотведения составляет 65%), отсутствие общественного транспорта (уже 2 года бугульминцев возят перевозчики пригородных маршрутов).

Накануне власти обсуждали достижения и проблемы Спасского района Татарстана. Валовой территориальный продукт вырос на 8,5% — до 7,3 млрд рублей.

В конце прошлой недели обсудили и проблемы Актанышского района республики. В 2022 году ВВП района вырос на 8% и составил 15 млрд рублей.



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Маргарита Головатенко