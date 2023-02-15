В Татарстане обсудили проблемы Спасского района — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Достижения и проблемы Спасского района Татарстана обсудили в ходе итоговой сессии, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Спасский район — один из сельскохозяйственных районов республики. По итогам 2022 года в рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов он занял 40-е место. Аграрии района собрали рекордный урожай — 177 тысяч тонн зерна. В итоге валовой территориальный продукт вырос на 8,5% — до 7,3 млрд рублей. Средняя зарплата в муниципалитете составила 37,5 тысячи рублей.

Кроме агробизнеса, еще одним столпом экономики района является туризм. В минувшем году его посетили почти 830 тысяч туристов — это выше уровня предыдущих лет. Росту турпотока способствовало празднование 1100-летия.

На сессии отметили, что в районе наблюдается снижение численности крупного рогатого скота, и, как следствие, сокращение производства молока и мяса. В этом направлении необходимо в срочном порядке усилить работу, доложил сегодня глава Спасского района Фаргат Мухаметов.

В конце прошлой недели обсудили проблемы Актанышского района Татарстана. В 2022 году ВВП района вырос на 8% и составил 15 млрд рублей. В минувшем году собрали 177 тысяч тонн зерна — в два раза больше, чем годом ранее. И по надоям тоже в плюсе — 74 тысячи тонн молока. Стоит задача увеличить поголовье — в прошлом году недосчитались 500 коров.



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Маргарита Головатенко