Эксперт рассказал, как бороться с проблемой кибератак на российскую финансовую систему

Для борьбы с кибератаками на российскую финансовую систему в 2023 году нужно, чтобы сами компании инвестировали в комплексную защиту. Об этом заявил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, сообщают «Известия».

Эксперт подчеркнул, что за последний год регуляторы и компании по кибербезопасности внесли немалый вклад в вопрос о поднятии уровня защищенности компаний.

— Сейчас важно, чтобы сами организации стали осознанно инвестировать в комплексную защиту, обучили сотрудников правилам кибергигиены, разработали план на случай инцидента, провели анализ инфраструктуры, — отметил он.

Также Голованов подметил, что эксперты ожидают роста числа кибератак в этом году. Он выразили мнение, что «злоумышленники начнут использовать новые техники, тактики и уязвимости нулевого дня».

Фото: пресс-служба «Ростелеком»

Сегодня старший исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов рассказал, какую опасность могут таить в себе чат-боты с искусственным интеллектом. Специалист объяснил, что ответы, которые они генерируют могут содержать в себе ложную информацию. Также он призвал граждан развивать критическое мышление и не забывать перепроверять информацию, которая встречается в сети.

9 февраля замдиректора созданного ФСБ национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов сообщил, что после начала спецоперации на Украине российская инфраструктура стала чаще подвергаться кибератакам. Он также подметил, что скорость подобных атак стала выше.



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Антон Гаврилов