Эксперт рассказал, какую опасность могут нести в себе чат-боты с искусственным интеллектом

Опасность чат-ботов с искусственным интеллектом заключается в том, что ответы, которые они генерируют могут содержать в себе неверную информацию. Об этом рассказал старший исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов, сообщают «Известия».

— Для людей сейчас опасность скорее кроется в том, что если они используют чат-боты для поиска ответов на вопросы, то тексты, которые создают подобные технологии, могут выглядеть крайне убедительно, но при этом содержать фактические ошибки, — сказал эксперт.

Специалист также призвал граждан уделять внимание развитию своего критического мышления и не забывать перепроверять информацию, которая встречается в сети.

В конце января эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов назвал основные правила защиты от мошенников в приложениях для знакомств. Так, эксперт объяснил, что аферисты в интернете чрезвычайно активны в своих действиях и очень благосклонны. Он порекомендовал не забывать соблюдать цифровую гигиену. Также Мясоедов отметил, что не нужно указывать в приложениях личные данные, в частности свой адрес. Не менее важно, по словам специалиста, сохранять финансовую бдительность и не переводить деньги собеседнику до тех пор, пока нет уверенности в том, что этот человек реален.



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Антон Гаврилов