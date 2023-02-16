Прокуратура проверит информацию о полуголом мальчике, гулявшем по улице в казанском ЖК «Салават купере»

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Татарстана организовала проверку информации о полуголом мальчике, который поздним вечером гулял в районе улицы генерала Махмута Гареева в казанском ЖК «Салават купере», сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По словам очевидцев, ребенок был явно одет не по погоде — на нем были лишь брюки и ботинки. Более того, в таком виде малыш играл в снегу. Очевидцы опубликовали кадры, на которых мальчик ждет лифта в подъезде многоэтажки рядом с мужчиной. Он неразборчиво прокомментировал случившееся.

Надзорные мероприятия проведет прокуратура Кировского района Казани. По итогам проверки примут решение о мерах прокурорского реагирования.

В феврале в Татарстане суд признал 35-летнюю экс-воспитательницу детского сада «Звездочка» в Азнакаево виновной в применении насилия к малолетней. Женщина оштрафована и лишена на 3 года права заниматься педагогической деятельностью. Следствие и суд установили, что 20 октября 2022 года в детсаду воспитательница ударила двухлетнюю девочку по лицу и ногам за то, что та заплакала.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко