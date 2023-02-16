Тренер казанского «Тулпар» о женском турнире по баскетболу 3х3: «В финале мы окажемся с «Самарой-1»

Фото: скриншот

В Казани прошел первый день Всероссийского женского турнира по баскетболу 3х3. Местный «Тулпар» провел две игры, победив «Самару-2» и проиграв «Самаре-1». Как в беседе с корреспондентом «Реального времени» отметила главный тренер казанок Наталья Кулешова, для двойной победы девушкам не хватило психологической готовности.

— Первая игра [с «Самарой-1»] была, конечно, стягивающая. Чисто психологически девочки не очень готовы. Потом достаточно удачно мы сыграли с командой «Самара-2». Тоже начало было не очень впечатляющее, но потом девчонки пришли в себя, к середине игры уже был двойной перевес. С ними мы скатились, к середине только взяли себя за шиворот, скажем так. Закончилось в нашу пользу, как и должно быть, — прокомментировала она.

Кулешова подчеркнула и мастерство «Самары-1». По ее словам, игра велась «не на жизнь, а на смерть».

Фото: скриншот трансляции

— Завтра мы играем с Воронежем и Челябинском. Потом уже будут финальные игры за 1-е и 2-е место и 3-е и 4-е. Я думаю, что у нас не будет никаких проблем завтра, что мы выиграем. В финале мы окажемся с «Самарой-1». 3-е и 4-е, скорее всего, будут разыгрывать «Самара-2» с Челябинском, но там может и Воронеж вмешаться.

В предыдущие годы «Тулпар» неоднократно выделялся в общероссийских соревнованиях. В 2020 году казанские баскетболистки стали чемпионками страны.



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Елизавета Пуншева