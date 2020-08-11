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Казанский «Тулпар» стал чемпионом России по баскетболу 3х3

10:29, 11.08.2020
Казанский «Тулпар» стал чемпионом России по баскетболу 3х3
Фото: minsport.tatarstan.ru

Баскетболистки казанского «Тулпара» стали чемпионками России по баскетболу в формате 3х3.

На турнире, прошедшем в столице страны, по пути к чемпионству баскетболистки «Тулпара» в полуфинале оказались сильнее «Москвы» (15:13). В финальном поединке казанская команда победила «Энергию» из Иваново со счетом 15:10.

Лучшим игроком турнира признана баскетболистка «Тулпара» Мария Попова, отметившаяся 7 набранными очками в финальном матче.

Баскетбол в формате 3х3 является новым олимпийским видом спорта.

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