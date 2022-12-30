Путину предложили прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России

Сегодня правительство России одобрило предложение о прекращении действия международных договоров Совета Европы в отношении России. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации. Решение также передано Владимиру Путину.

— Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную думу Федерального собрания РФ предложение о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы, — говорится в документе.



В МИД РФ объяснили, что «государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы (СЕ), последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура». 25 февраля ими было принято решение о приостановке представительства России в уставных органах СЕ. В ведомстве добавили, что Москва при таких условиях оставаться в Совете Европы не будет.

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Илина Хакимова