В Татарстане 98% возбужденных в Управлении ФССП уголовных дел пришлось на злостных неплательщиков алиментов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

За 2022 год дознаватели Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану завели 1 061 уголовное дело. Из них абсолютное большинство — 98% — пришлось на статью 157 Уголовного кодекса России, то есть на должников, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов.

Как рассказал глава Главного управления ФССП по Татарстану Анвар Закиров, в общей сложности в прошлом в производстве дознавателей ведомства находилось 1 206 уголовных дел. Это на 190 меньше, чем в 2021 году.

Фото: tatarstan.ru

Из 1 206 уголовных дел 988 окончены расследованием. Они направлены с обвинительным актом в суд, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Напомним, за 2022 год судебные приставы наложили в Татарстане 11 359 арестов. Это почти на 2,5 тысячи больше, чем в предыдущем году, когда их количество составило 8 878.



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Татьяна Демина