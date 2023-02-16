За сутки в Татарстане подтвердилось 110 случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки коронавирус подтвердился у 110 человек. В общей сложности на 16 февраля в республике зарегистрировано 196 635 случаев заражения COVID-19.

За сутки госпитализировали 71 заболевшего коронавирусом татарстанца. Вылечился от него с начала пандемии 192 741 житель республики, за последние сутки — 127.

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики, следует из подсчетов федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 16 февраля.

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Татьяна Демина