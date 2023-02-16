Главное о коронавирусе на 16 февраля: ВОЗ верит в победу над пандемией, загрязненный воздух усугубляет болезнь
Состояние российского фигуриста Романа Костомарова слегка стабилизировалось
- Медики вывели журналиста Николая Сванидзе из медикаментозного сна. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщила член совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. По ее словам, представитель СМИ пока находится в реанимации и подключен к ИВЛ. Также она добавила, что Сванидзе «в сознании, улыбается» и уже бодрый. Представителя СМИ госпитализировали 6 февраля, тест на COVID-19 показал отрицательный результат.
- Состояние российского фигуриста Романа Костомарова слегка стабилизировалось после резкого ухудшения, о котором сообщалось накануне. «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что сейчас в состоянии спортсмена есть небольшие улучшения, а упадок сил мог произойти ввиду реакции организма на стресс.
- Загрязненный воздух в крупных городах и промышленных центрах приводит к тому, что граждане, заболевшие коронавирусом, ОРВИ либо гриппом, переносят вирусы тяжелее ввиду того, что в легких больных оседают мелкие частицы. Об этом сообщила аллерголог-иммунолог, эксперт медицинского факультета университета «Синергия», сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева — Айшат Идармачева. В разговоре с URA.RU эксперт отметила, что люди, которые заболели в подобных условиях, могут столкнуться с риском возникновения хронической обструктивной болезни легких, рака легких, бронхиальной астмы и эмфиземы. Также она объяснила, что особенно сильно этому подвержены дети до трех лет, граждане старше 65 лет, у которых диагностированы легочные заболевания. В заключение специалист посоветовала уехать из города в деревню для реабилитации от перенесенного COVID-19 или гриппа.
- 15 положительных тестов на коронавирус выявило тестирование на COVID-19, которое парламентарии должны были пройти перед посланием президента России Владимира Путина, запланированного на 21 февраля. Об этом сообщил депутат Госдумы Денис Парфенов. У себя в телеграм-канале он рассказал, что всего в тестировании участвовали 370 человек.
ВОЗ попросила КНР о сотрудничестве в расследовании о происхождении COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 08.20 (мск) заразились 673 461 404 раза, 6 857 596 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 005 929). На второй строчке — Индия (44 685 727), на третьей — Франция (39 779 373), на четвертой — Бразилия (36 971 440), на пятой — Германия (37 970 357).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 115 638). За ними следуют Бразилия (697 904), Индия (530 757), Россия (387 689, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 695).
За время пандемии было сделано 13 306 273 170 инъекции вакцины против коронавируса.
- После пандемии, вызванной новым коронавирусом, США стали меньше привлекать миллионеров из России, Китая и арабских государств. Как сообщает агентство Bloomberg, до пандемии приток бизнесменов в США был на 80% больше в сравнении с показателями прошлого года. Также издание отмечает, что богатые американцы покидают страну «в невиданных количествах». По словам главы североамериканского подразделения консалтинговой компании Henley&Partners, в период пандемии COVID-19 программы миграции в США для инвесторов стали менее популярны среди граждан Китая, России и арабских государств, до пандемии все было ровным счетом наоборот.
- В период с 16 января по 12 февраля коронавирусом заразились более 6,7 миллиона человек. Умерли от вируса более 64 тысячи. По оценкам всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по сравнению с предыдущими 28 днями число летальных исходов снизилось на 47%. ВОЗ также сообщила, что на 92% уменьшилось число случаев инфицирования.
- Генеральный директор всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус попросил КНР о сотрудничестве в расследовании происхождения COVID-19. В ходе выступления на брифинге в Женеве он сообщил, что 7 недель назад отправил послание с таким содержанием высокопоставленным лицам Китая. Также Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ продолжит добиваться «получения ответа».
- Также он заявил, что в этом году пандемии COVID-19 можно положить конец ввиду того, что у правительств стран для этого есть все необходимое. По словам главы ВОЗ, несмотря на то, что сейчас есть все инструменты, позволяющие бороться с коронавирусом, число смертей и случаев заболевания по-прежнему большое.
- Европейское агентство лекарственных средств (EMA) выразило мнение, что вакцинация от COVID-19 станет ежегодной процедурой. Соответствующую мысль высказал глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери в ходе брифинга. Он отметил, что пока коронавирус не проявляет себя как «сезонный эндемический вирус», и в то же время выразил надежду, что компании по вакцинации будут проводиться каждый год. По мнению Кавалери, лучше всего проводить их в начале холодного сезона, «когда вводятся вакцины от других респираторных вирусов». Свою мысль о необходимости регулярной вакцинации он объяснил тенденцией вируса к мутации.
- Официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич заявил, что ВОЗ поддерживает идею о продолжении расследования происхождения COVID-19. Он также заявил, что информация СМИ о том, что ВОЗ якобы прекратила заниматься этим вопросом, является ложной. Яшаревич напомнил, что важным фактором работы в этом направлении для ВОЗ являются исследования и сотрудничество с КНР.
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